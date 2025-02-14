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Kayseri’de kamyonet ile sivil polis aracı çarpıştı: 1 polis ağır yaralı!
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Kayseri'de kamyonet ile sivil polis aracı çarpıştı: 1 polis ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 18:33

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonet ile sivil polis aracının çarpışması sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonet ile sivil polis aracının karıştığı kazada 1 polis memuru ağır yaralanırken, diğer sürücüler de hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir Yıldız Bulvarı Metal Sanayi mevkide meydana gelen kazada, A.E. idaresindeki 38 MA 7351 plakalı KİA marka kamyonet ile M.A. idaresindeki 38 AAC 185 plakalı Toyota marka sivil polis aracı çarpıştı. Kazada sivil polis aracının sürücüsü M.A. ağır yaralanırken yanında bulunan polis memuru M.E. ile kamyonet sürücüsü A.E. ile birlikte yanında bulunan F.A. da hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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