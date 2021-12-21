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Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu

Kayganlaşan yol, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsüne mezar oldu
21.12.2021 14:09

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da zincirleme kaza!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkarak yola savruldu, elektrik direğine vuran sürücü ve arkadaşı yere düştü. Kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında sürücü ve yolcunun kask takmadığı görüldü. Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Aralık Pazar günü akşam saat 21.09 sıralarında Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ali Berkcan Yörür’ün (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı önce elektrik direğine ardından da yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Yörür’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan Nazar S. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı. Yörür’ün cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza anında sürücü ve yolcunun kaskının olmadığı görüldü.

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