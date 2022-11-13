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Kastamonu'da 'misafirlerimize laf attınız' kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu'da 'misafirlerimize laf attınız' kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
13.11.2022 15:58 - Son Güncelleme: 13.11.2022 16:05

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Kastamonu’da ‘misafirlerimize laf attınız’ kavgasında 1’i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Demirci köyünde ikamet eden aralarında daha önceden husumet bulunan 2 komşu arasında silahlı kavga çıktı. İddialara göre Aydın Ö. ve Tuncel B., komşularına misafirliğe gelenler ile yol verme yüzünden tartıştı. Evlerine gelen misafirlerine laf söylenmesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K. tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K., silahla Aydın Ö. ve Tuncel B.’ye ateş ettiler. Aydın Ö. bacağına isabet eden mermiyle hafif yaralanırken, Tuncel B. ise kurşunun karın bölgesine isabet etmesi soncu ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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