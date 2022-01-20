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Kartal Topselvi cinayeti son dakika! Aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti

Kartal Topselvi cinayeti son dakika! Aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti
20.01.2022 15:37 - Son Güncelleme: 20.01.2022 15:45

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Son dakika haberi... Kartal Topselvi Mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi katleden ve hakkında 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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Son dakika haberi... Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.




İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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