Kartal D-100'de ambulans yangını! Trafik kilitlendi 28.02.2020 12:13

Son dakika haberine göre TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin son ve en net görüntüler yayınlandı. Görüntülerde birçok rejim hedefinin vurulduğu görülüyor.

Kartal D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.

Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.