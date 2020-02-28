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Kartal D-100'de ambulans yangını! Trafik kilitlendi

Kartal D-100'de ambulans yangını! Trafik kilitlendi

28.02.2020 12:13

Son dakika haberine göre TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin son ve en net görüntüler yayınlandı. Görüntülerde birçok rejim hedefinin vurulduğu görülüyor.


Kartal D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.
Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

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