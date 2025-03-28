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Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı
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Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 15:08

Kars’ta hakkında onlarca suçtan sabıka kaydı bulunan suç makinesi 1 kişi kadın kılığında havaalanında yakalandı.

Kadın kılığına giren şüphelinin yanında bulunan ve 'eşim' diye polise tanıttığı kişinin de eniştesi olduğu anlaşıldı.


Kars'ta akıllara durgunluk veren olay havaalanında yaşandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harakani Havalimanı'na yolcu olarak giriş yapan kadın görünümlü kişi ve yanında bulunan eşi olduğunu beyan eden kişinin hareketlerinden şüphelendi.


Bunun üzerine kadın kılığına giren şüpheliden kimlik ibrazı istenildi. Üzerine sahte kimlik bulunan kadın kılığına giren şüpheli G.İ. (24) ismine ait kadın kimliği ibraz etti. Kadının hareketlerinden şüphelenen polis şüpheliyi arama kabinine aldı.Yapılan aramada kadın görünümlü kişinin S.K. (23) isimli erkek olduğu tespit edildi.


Kadın kılığına girerek polisten kaçmak isteyen ve polin dikkati sonucu yakalanan S.K.'nın yapılan GBT sorgulamasında, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması," "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Şantaj", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.


Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine teslim edildi.



Öte yandan kadın kılığına giren S.K.'nın yanında bulunan ve eşi olduğunu ileri süren kişinin H. İ. Olduğu ve S.K.'nın eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ (28) ise suçluyu kayırma suçundan gözaltına alınarak Adli Makamlara sevk edildi.

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