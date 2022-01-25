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Karlı yolda servis minibüsü yan yattı 3 yaralı

Karlı yolda servis minibüsü yan yattı 3 yaralı
25.01.2022 16:25

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsü sürücüsü Kemerburgaz Havalimanı yolunda kayganlaşan yolda yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

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