Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağı yakınında meydana geldi. Şener Bay (36), kullandığı 20 BY 120 plakalı otomobille, Denizli'den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.