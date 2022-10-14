Haberler Yaşam Videoları Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
14.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 14.10.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:18
TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı
Yaşam 00:17
Trafik polisinin önünde şov...
Yaşam 00:26
Araç tavan lambasına saklanan...
Yaşam 01:05
Van Gölü'nde boğulmak üzere...
Yaşam 00:59
Tekirdağ’da korkunç kaza!
Yaşam 02:10
Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde...
Yaşam 03:37
Göl üzerine inşa edilen...
Yaşam 00:44
Rulo kağıt yüklü tır alev alev...
Yaşam 01:21
Ümraniye’de uyuşturucu...
Yaşam 03:07
Önce arabayı çaldı sonra...
Yaşam 00:25
Karşıdan karşıya geçmek...
Yaşam 00:24
Yol verme kavgasında...

Denizli'de, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağı yakınında meydana geldi. Şener Bay (36), kullandığı 20 BY 120 plakalı otomobille, Denizli'den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA