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Karaman’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Karaman’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:52:56

Sakabaşı Mahallesi’nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Şerife Aladağ’dan haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Karaman'ın Sakabaşı Mahallesi 876. Sokak'ta, tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Şerife Aladağ'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

İtfaiye ekipleri kilitli kapıyı kırarak içeri girdiğinde, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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