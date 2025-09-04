PODCAST CANLI YAYIN

Karabük'te kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı: 3 ölü, 5 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
