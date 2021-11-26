Kar yağışının ardından bölge beyaz cennete döndü

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan ve ‘Huzur veren mekan’ olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle ziyarete gelenlere büyüleyici manzaralar sunuyor. Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan Limni Gölü kar yağışından nasibini alarak beyaz örtüyle kaplandı. Alanda bulunan çam ağaçlarının üzeri yer yer kalınlığı 20 santimetreyi bulan ve pamuğu andıran kar kütleleriyle kaplanırken, hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle göl yüzeyinin bir kısmı da buzla kaplandı. Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakika'da ulaşımın sağlanabildiği ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bu halini görmek isteyenler ise bölgeye akın ediyor. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kar yolları kapatıncaya kadar hizmet vermeye devam edecek olan alanı bu yıl yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etti.