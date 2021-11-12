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Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu
12.11.2021 10:31 - Son Güncelleme: 12.11.2021 10:31
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplandı. Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 41 AIN 428 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Yaklaşık 15 metre bariyerleri yerinden söken kamyon, saplanarak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere saplanan kamyoneti uzun uğraşlar neticesinde çıkardı. Sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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