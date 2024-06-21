Son dakika haberi! İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada mimar D.E.A. (43) tarafından tabanca ile vurulan oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38), yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise gidip teslim olan D.E.A., "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" dedi. Apartmanda oturanlardan Tamer Gazioğlu (60), yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "D.E.A., tartıştığı komşusuna tabancasıyla ateş edip, çevredekilere 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş." ifadelerini kullandı.