SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024, 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 14:50

Kaldırılmayan molozlar, cinayete sebep oldu

Son dakika haberi! İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada mimar D.E.A. (43) tarafından tabanca ile vurulan oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38), yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise gidip teslim olan D.E.A., "Korkutmak için silahımı doğrulttum, öldürme amacım yoktu. Tabanca ateş aldı" dedi. Apartmanda oturanlardan Tamer Gazioğlu (60), yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "D.E.A., tartıştığı komşusuna tabancasıyla ateş edip, çevredekilere 'Teslim oluyorum ambulans çağırın' demiş." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Konya'da şarampole uçan otomobil yandı: 4 ölü, 2 yaralı
21.06.2024Cuma
Vedat Aşçı Kaya Sabancı'ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! İşte detaylar...
21.06.2024Cuma
Sivas’taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21’e yükseldi
21.06.2024Cuma
Diyarbakır ve Mardin'de büyük anız yangını! A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı
21.06.2024Cuma
Hatay'da kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada
21.06.2024Cuma
Bunlar da Var
Diyarbakır’ın Çınar - Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında anız yangını: 2 ölü 02:39
Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında anız yangını: 2 ölü
21.06.2024Cuma
Diyarbakır Valisi yangına dair açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altına alındı 02:15
Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları!
21.06.2024Cuma
Kaya Sabancı’ya Bodrum’da saldırı! Öldüresiye dövdüler 00:55
Kaya Sabancı’ya Bodrum’da saldırı!
21.06.2024Cuma
Timur Cihantimur duruşmasında karar! 06:18
Timur Cihantimur duruşmasında karar!
21.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA