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Kahramanmaraş’ta kar yağışına dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü

Kahramanmaraş’ta kar yağışına dayanamayan geri dönüşüm fabrikasının çatısı çöktü
20.01.2022 11:48

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Kahramanmaraş’ta inşaat aşamasında olan geri dönüşüm fabrikasının çatısı yağan kara dayanamayarak çöktü. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Eğemenlik Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının inşaat alanında meydana geldi. Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm sektöründe faaliyet göstermek için inşaat çalışmasına başlayan Elkay Geri Dönüşüm fabrikasının inşaat alanının çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Kar ile beraber şiddetli fırtına da çatıyı yerinden kaldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikanın içindeki pres makinalarının ve zarar gören büyük çatı ile beraber, yaklaşık 3 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.

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