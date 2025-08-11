Kahramanmaraş’ta feci zincirleme kaza: 1 ölü 8 yaralı

KAVŞAKTA ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, Afşin ilçesi Elbistan-Göksun karayolu Kabaağaç Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Dursun Kelir'in kullandığı 46 U 4210 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 07 GFB 60 plakalı otomobil ve M.T.'nin kullandığı 46 AGR 953 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Dursun Kelir olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.S. ve M.T. ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.