Depo yangında kül oldu: İşte o anlar!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı yolu üzerinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo ve içerisinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

