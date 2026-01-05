Manisa'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada!

PODCAST CANLI YAYIN
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLCU OTOBÜSÜ OTOMOBİLİ 50 METRE SÜRÜKLEDİ

İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güney (29) ile araçta bulunan Hüsnü Taşer (37) ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Yağbasan yaralandı. Sıkışan Hüsnü Taşer, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

