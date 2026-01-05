D-100 karayolunda otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Manisa'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada!

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güney (29) ile araçta bulunan Hüsnü Taşer (37) ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Yağbasan yaralandı. Sıkışan Hüsnü Taşer, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.