Manisa'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: O anlar kamerada!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YOLCU OTOBÜSÜ OTOMOBİLİ 50 METRE SÜRÜKLEDİ
İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güney (29) ile araçta bulunan Hüsnü Taşer (37) ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Yağbasan yaralandı. Sıkışan Hüsnü Taşer, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.