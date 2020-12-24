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Kağıthane'de feci kaza: Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

Kağıthane'de feci kaza: Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
24.12.2020 08:29
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Son dakika haberine göre, İstanbul Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.


Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.



ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.




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