Kağıthane'de feci kaza: Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

Son dakika haberine göre, İstanbul Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.







ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.









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