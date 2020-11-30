Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla tutuklandı! Eroin dolu araçta yakalanmıştı...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan birinin Kadir Şeker’in kurtardığı kadın olan Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre Ayşe Dırla ile yine aynı operasyonda gözaltına alınan Murat Hanlı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Gelen son dakika bilgisine göre, operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.





Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.







ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konya'nın Karatay ilçesinde araçta 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.





Murat Hanlı'nın ilk ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum. Şu an kullandığım araç da arkadaşımın'' ifadelerini kullandığı bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Hürriyet'in haberine göre Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.





KADİR ŞEKER'İN BABASI: OĞLUMUN MASUM OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Cengiz Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, ''Kadir, aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek, o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN