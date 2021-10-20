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Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden 'yuh' dedirten savunma: Erkek sandım

Kadın sürücüyü döven erkek motosikletliden 'yuh' dedirten savunma: Erkek sandım
20.10.2021 13:47
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İstanbul Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartıştı. Sonrasında yaşananlar ve erkek motosikletlinin savunması çileden çıkarttı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi.

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