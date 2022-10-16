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Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
16.10.2022 10:19

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Fikirtepe’de 24 katlı rezidansta yangın çıktı. Alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta dün akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, birinci katta klima arızasından çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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