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İzmir'de yazlık evlere giren hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakayı ele verdi

İzmir'de yazlık evlere giren hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakayı ele verdi
04.11.2022 12:01 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:06

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İzmir'in Foça ilçesinde, turizm sezonunun bitmesiyle birlikte hırsızlık olayları artarken, aynı mahalledeki 2 ayrı yazlık eve giren hırsızlar jandarma tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı. İzmir'in önemli turizm merkezlerinden Foça'da yazlıkçılar, sezonun bitmesiyle evlerine geri dönüş yapmaya başladı. Boş kalan evleri belirleyen hırsızlar, durumu fırsat bildi ve evlere hırsızlığa dadandı. Son olarak Yenifoça Burunucu mevkiinde, iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alındı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçerek hırsızların peşine düştü. Ekipler, olayda kullanılan kamyonetle hırsızlık şüphelilerini çaldıkları eşyalarla yakaladı. H.B (23), M.A (21), S.V (31) ve İ.V (32) isimli 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra, işlemlerin ardından tutuklandı.

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