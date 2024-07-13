SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 14:46

İzmir’de su birikintisindeki elektrik kaçağı iki arkadaşı hayattan kopardı! Bilirkişi heyeti bölgede

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir şikayet kaydının bulunmadığı iddia edilirken görgü tanıklarından Sevda Çelik, "Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu." dedi. Öte yandan canlı yayında çalışmanın yapıldığı bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "İZSU ekibinin geçtiğimiz yıl burada yaptığı rögar çalışması sonucunda Gediz Elektriğin hattının üzerine rögarın oturduğu ortaya çıktı" dedi. Bölgede daha önce de benzer elektrik çarpması vakalarının yaşandığı bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Muğla’daki feci kaza kamerada! Freni patladığı belirtilen tur midibüsü 3 araca böyle çarptı
13.07.2024Cumartesi
Yer: Muğla! Tur midibüsü iş yeri ve eve çarptı: 1 ölü
13.07.2024Cumartesi
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı! İşte detaylar...
13.07.2024Cumartesi
Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
13.07.2024Cumartesi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti! İşte o anlar
13.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti! İşte o anlar 00:19
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık motosiklete çarptı
13.07.2024Cumartesi
Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı motosiklete çarptı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı 02:00
Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı!
13.07.2024Cumartesi
Aydın’da alevler geceyi aydınlattı 00:41
Aydın'da alevler geceyi aydınlattı
13.07.2024Cumartesi
Mehmetçik, PKK’nın kurduğu tuzakları bozdu! İşte o görüntüler 01:41
Mehmetçik, PKK'nın kurduğu tuzakları bozdu!
13.07.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA