Otomobil tır’a arkadan çarptı sürücü yaralandı ağabeyi öldü

Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Şahin (43) yaralandı, yanındaki ağabeyi Muhammet Murat Şahin (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sırlarında Hacılar Harmana Mahallesi Konya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Şahin yönetimindeki 68 KY 552 plakalı otomobil, Mustafa Bağlan (59) yönetimindeki 27 AIB 501 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, yaklaşık 25 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Mehmet Akif Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Yanındaki ağabeyi Muhammet Murat Şahin'in ise yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mehmet Akif Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Muhammet Murat Şahin'in cansız bedeni de aynı otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Yolun sol şeridinin dubalarla kapalı olduğunu belirten TIR şoförü Mustafa Bağlan, ''Ben normal şekilde yolda ilerlediğim sırada bir ses duydum. Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız'' dedi.

110 KİLOMETRE HIZLI GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Polis, yaptıkları incelemede 70 kilometre hız sınırı olan yolda, otomobilin 110 kilometreyle gittiğini belirledi.

Kazadan yara alamdan kurtulan Mustafa Bağlan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

