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İzmir'de hareketli gece! Mahalleli sokağa döküldü

İzmir'de hareketli gece! Mahalleli sokağa döküldü
27.12.2020 12:43
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İzmir'de gece saatlerinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Sözlü tartışma sonucu başlayan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri ifadelerinin alınması için karakola götürdü.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden önledi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdüğü öğrenildi.

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