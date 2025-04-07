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İzmir’de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı
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İzmir'de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 00:51 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 00:54

İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kuzey Ege Otoyolu'nda ilerleyen H.Ş. (56) idaresindeki 65 EB 971 plakalı minibüs, Menemen istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklendi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, minibüsteki Ömer Özer'in (41) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.

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