SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’de feci kaza kamerada: 1 ölü
Haberler Yaşam Videoları

İzmir’de feci kaza kamerada: 1 ölü

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:26:12

İzmir Gaziemir'de Akçay Caddesi’nde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Onur Türkol (27) yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Türkol, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Aynı noktada 2 facia! Gişelerdeki kazaların nedeni ne?
08.04.2025Salı
Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
08.04.2025Salı
Malatya'da 72 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde ölü bulundu
08.04.2025Salı
Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3'ü çocuk 5 yaralı
08.04.2025Salı
Erzurum'da feci kaza: Freni tutmayan kamyonet 6 aracı biçti! 7 yaralı
08.04.2025Salı
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık’tan partililerine küfür 00:23
Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi
07.04.2025Pazartesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 00:10
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan feci kaza kamerada
08.04.2025Salı
CANLI YAYIN