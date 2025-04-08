İzmir’de feci kaza kamerada: 1 ölü

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:26:12

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Onur Türkol (27) yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Türkol, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.