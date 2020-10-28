İzmir Alsancak'ta iki travesti arasında tartışma çıktı. Tartışan kişilerden biri önce cam şişe fırlattı ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Kavga her geçen dakika büyürken çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
İzmir'de bir grup travesti tartıştıkları başka bir travestiyi öldüresiye dövdü
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