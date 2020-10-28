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İzmir'de bir grup travesti tartıştıkları başka bir travestiyi öldüresiye dövdü

İzmir'de bir grup travesti tartıştıkları başka bir travestiyi öldüresiye dövdü
DHA
28.10.2020 09:58

İzmir Alsancak'ta iki travesti arasında tartışma çıktı. Tartışan kişilerden biri önce cam şişe fırlattı ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Kavga her geçen dakika büyürken çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.


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