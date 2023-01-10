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İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu

İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu
10.01.2023 23:44

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlar; İzmir’in Konak ilçesi başta olmak üzere birçok ilçeyi ve günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle döndü. Yağmurun iş çıkışı saatine denk gelmesi sebebiyle caddelerde yoğun bir trafik oluştu. Öte yandan, basın ekipleri bir valenin yoğun yağıştan dolayı oluşan su birikintilerinden dolayı karşıya geçemediği görünce vatandaşa yardım etti.

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