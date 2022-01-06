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Ağrı'da vatandaşlar atlarını battaniye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar

Ağrı'da vatandaşlar atlarını battaniye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar
06.01.2022 15:58

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Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar, atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Soğuğun hüküm sürdüğü kentte geçimini at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Eski Van Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar eksi 30 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

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