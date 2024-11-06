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İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreyi kirletiyor!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreyi kirletiyor!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 12:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de yapılan denetimlerde, atık su kirliliğine neden olduğunun ve Tire'de vahşi depolama yaptığının belirlenmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uygulandığını bildirdi.

İzmir'de yapılan denetimlerde, atık su kirliliğine neden olduğunun ve Tire'de vahşi depolama yaptığının belirlenmesi üzerine CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uygulandı.

İzmir atık su (AA)

TORBALI'DAKİ ATIK SU TESİSİ İÇİN 929 BİN LİRA CEZA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındığı, analiz sonucunda atık suyun standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığının tespit edildiği ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (AA)

2 TESİSE DAHA CEZA
Menemen atık su arıtma tesisinin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira ʺçevreʺ cezası (İHA)

Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü tespit edilen Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 299 bin 84 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine toplam 3 milyon 854 bin 237 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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