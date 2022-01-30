İzleyenleri üşüten görüntü... 'Çılgın Sivaslı', - 16 derecede soyunup kara girdi

Çılgın Sivaslı, sıfırın altında 16 derecede soyunup kara girdi, karlı zeminde yuvarlanıp kar banyosu yaparak enerji patlaması yaşadığını söyledi. Çılgın Sivaslı, Erzurum’da sıkça kullanılan “soğuğa karşı yiğitlik olmaz” sözünü boşa çıkarttı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle ortaya koydu. Sıfırın altında 16 derecede, birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı. Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kaldı. Enerji patlaması yaşadığını belirten çılgın Sivaslı her saban 1 bardak pekmez içtiğini bu nedenle üşümediğini söyledi.