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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:59

İZLE I Van'da pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip kuyumcudan 3 milyonluk vurgun yaptılar

Van’ın Çatak ilçesinde arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. İşte detaylar...

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi.

Kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri giren kişi veya kişiler, kamera ve alarm sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar.

Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri dükkanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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