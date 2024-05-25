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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:33

İZLE I Sinop’ta tefecilik yapan suç örgütü çökertildi!

Sinop’ta tefecilik yapan suç örgütü Sinop İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği başarılı operasyonla çökertildi. İşte detaylar...

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca; örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçunu işleyen Demir suç örgütüne yönelik Sinop ili ve ilçelerinde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 5 tabanca ile çok sayıda borç senedi, tapu senedi, çek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Suç örgütü yönetici ve üyelerinin 600 Milyon TL değerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilerek, olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, örgüt yöneticisi ve üyesi olan 4 şüpheliye ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 124 Milyon TL değerinde 37 taşınır/taşınmaz mal varlığı ile 112 banka hesabına adli makamlar tarafından el konuldu.

Mahkeme tarafından örgüt yöneticisi ve üyesi olan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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