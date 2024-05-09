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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 19:24

İZLE I Pendik'te kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada!

İstanbul Pendik'te kız çocuğuyla birlikte yolda yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek tarafından darp edildi. Sokak ortasında yere düşürülen ve çocuğunun gözleri önünde tekme ve yumruklarla darp edilen kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Olay, Velibaba Mahallesi'nde bulunan site içerisinde 16 Nisan Salı günü meydana geldi. Aynı sitede oturan bir kadın ile komşusu olduğu öğrenilen bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadının adamı itmesi ile kavgaya dönüşen olayda, kadın çocuğunun yanında aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.

KORKUDAN ELLERİ İLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın ve çocuğun sitenin merdivenlerinden aşağı indiği görülüyor. Merdivenin sonunda bulunan site sakini ile kadın arasında çıkan tartışmanın ardından kadının, adamı ittiği görülüyor. Kadının itmesiyle sinirlenen adam tekme ve yumruklarla kadına saldırıyor. Yere düşen kadının saçından tutan komşu, kadını bir süre yerde sürüklüyor. Kadının yardımına ise sitede oturan diğer vatandaşlar yetişiyor. Olay anında kadının yanında bulunan çocuğun ise, elleriyle yüzünü kapattığı görülüyor.

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