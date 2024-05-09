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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 19:01

İZLE I Gaziantep’te meskun mahalde havaya silahla ateş açan 9 kişi paketlendi!

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda meskun mahalde havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden havaya silahla ateş açtığı anları paylaşan ve kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 583 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreslerden birinde 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

Yakalanan 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatılırken yakalanan 9 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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