İZLE I Pençe Kilit şehidi Eruh’ta son yolculuğuna uğurlandı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve bir çocuk babası Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi hastane morgundan alınarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu. Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Hasan, annesi Gülsüm ile eşi Kezban Yıldız ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şakir Pinal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Eruh Mezarlığı'nda defnedildi. Saygı ateşinin yapıldığı törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, ŞEHİT BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Fatih Mahallesi'ndeki Belediye Taziye evinde şehidin babası Hasan Yıldız ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti.