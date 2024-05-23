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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 20:34

İZLE I Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı! İşte o anlar...

Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası etrafı alevler kaplarken, patlama alanında yakınında bulunan 6 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken 2 öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA VE PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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