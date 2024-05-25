Protesto etkinliğine katılanlar, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek için meydandaki çeşitli yerlere sabitlenen beyaz çarşaflar üzerine duygularını yazdılar. Etkinlik boyunca, Filistin'deki acıları ve zulmü anlatan mesajlar, çarşaflarda yer aldı.

Etkinliğe katılanlar yazdıkları mesajlarla Filistin'e olan desteklerini ve İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdiler.

Programa katılan Çocuklar da etkinlikte duygusal anlar yaşattı. Filistin'deki kardeşleri için barış ve umut mesajları yazan çocuklar, etkinliğin anlamını derinleştirdi.

Beyaz çarşaflara yazılan her bir sözün, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek için atılan bir adım olduğunu söyleyen Filistin İnisiyatifi Platformu Üyesi Özlem Yıldırım, "Bugün burada, Filistin'e olan desteğimizi ve dayanışmamızı göstermek için toplandık. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmenin farklı yollarını arıyoruz. Bu amaçla, çarşaflara Filistin için sözler yazdık ve bu anlamlı mesajları geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Çarşaflarımıza yazdığımız sözler, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmayacağımızın ve onların haklı mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğimizin bir ifadesidir. Bu sembolik hareketle, Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, dünyanın dört bir yanından destek bulduklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Basın mensuplarının aracılığıyla, bu çarşaflarda yer alan mesajların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve Filistin'in sesini daha güçlü bir şekilde duyurmayı umut ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyor, Filistin'e barış ve özgürlük diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuklara söylemek istediklerini beyaz çarşafa yazan çocuklardan Zeynep Sert ise, "Filistin çocuklara; orda olsaydık ne söylemek isterdik? Bu gün burada yere serilen çarşaflara söylemek istediğimiz yazdık. İnşallah çocuklar kurtulur ve Pislik İsrail muaf olur. Er ya da geç direniş İslamiyesindir. Biz duygularımızı beyaz çarşaflara yazdık" dedi.

Filistin için duygularını çarşaflara yazan çocuklara program sonunda karpuz dağıtıldı.