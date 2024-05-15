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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 23:52 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 23:52

İZLE I Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu!

FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep’te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "Kıskaç-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep'te de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik tarafından şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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