SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 18:13

İslam'a ve Kur'an'a hakaret eden sapkın avukat Feyza Altun 9 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun 9 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık Altun,”Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir” dedi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Feyza Altun ve taraf avukatları katıldı.

"SUÇ İŞLEYENLER ASLINDA BU TWEETİ YAYANLAR VE GÜNDEME GETİRENLERDİR"

Sanık Feyza Altun, "14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum, şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri X sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi "lan Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun" şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dk sonra bu tweeti sildim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem, Türkiye laik bir devlettir, şeriat yönetimi kafa kesen bir yönetimdir. Ben böyle bir yönetim istemiyorum. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

SAVCI 3 YIL İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun'un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Feyza Altun'un "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun'un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I İzmir’de 8 katlı sitede yangın paniği: Çocuk odası alevlere teslim oldu
16.05.2024Perşembe
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı duyurdu! Burhanettin itiraf etti mi?
16.05.2024Perşembe
İZLE I Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu!
15.05.2024Çarşamba
İZLE I Bolu'da feci kaza: Yüzlerce tavuk telef oldu
15.05.2024Çarşamba
İZLE I Bağcılar’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü! İşte o anlar...
15.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
HÜRJET bir kez daha ’Gök Vatan’la buluştu! Başarılı manevralar... TUSAŞ’tan 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun! paylaşımı 00:54
HÜRJET bir kez daha 'Gök Vatan'la buluştu!
16.05.2024Perşembe
Son dakika: İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması yaşandı 02:18
Beşiktaş'ta doğal gaz patlaması
16.05.2024Perşembe
HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı 6-8 Ekim olayları davasında karar günü 02:04
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
16.05.2024Perşembe
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan doğal gaz patlamasının kamera kaydı ortaya çıktı 01:31
Doğal gaz patlamasının kamera kaydı ortaya çıktı
16.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA