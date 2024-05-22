İZLE I Eskişehir’de sağanak yağmur ve dolu kenti etkisi altına aldı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bu sabah yayınladığı uyarı bülteni ile Eskişehir ve çevre illerinde kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı olacağını bildirmişti. Öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı, kısa süreli de olsa kenti etkisi altına aldı.

Meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbirsiz bir şekilde dışarıda bulunan vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolulardan ve sağanak yağmurdan korunmak için sığınacak bir yer ararken, dolu sonrasında yollar adeta beyaza büründü. Ayrıca, sağanak yağmurun etkisiyle, kent merkezindeki alanlar, dakikalar içerisinde deyim yerindeyse göle döndü. Esnaf yağmur suyunu, işletmelerinden tahliye etmek için çaba sarf ettiği görüldü.