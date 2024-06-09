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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 21:27 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 21:27

İZLE I Esenyurt'ta balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Esenyurt'ta 4 katlı binanın, en üstteki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çocuğun düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sarıpapatya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu 4 katlı binanın en üstündeki dubleks dairede babası, 5 yaşındaki kardeşi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. Efe Çakıroğlu, dedesi ve kardeşi uyduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin teras katındaki kapalı balkondan aşağıya düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetti. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulunurken, çocuğun cansız bedeni Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çocuğun düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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