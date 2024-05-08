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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:51 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:51

İZLE I Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu!

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kaçak göçmen yakalandı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, kaçak göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum iline getirdiği ve buradan da batı illerine sevk ettiğine dair bilgiler edinilmesi üzerine başlatılan "planlı çalışma" neticesinde farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda toplamda 13 kaçak göçmen yakalandı. Olaylarda kullanılan 1 araca el konulurken kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini düzenleyen toplamda 5 şüpheli şahsa Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yöneten şahıslara yönelik farklı zamanlarda yapılan operasyon sonucu 1' i Türk, 3' ü Afganistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıp adli işlemlere başlanıldı. Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer üç şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Suç organizasyonunda faaliyet gösterdiği tespit edilen bir firari şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca yapılan diğer planlı çalışmada 4 kaçak göçmen yakalandı. Bu olayın organizatörü olarak tespit edilen 3' ü Türk, 2' si Afganistan Uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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