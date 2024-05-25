SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:25

İZLE I Cip koltuğunun altında kaçmaya çalıştılar! Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurmuşlar

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı. Yapılan aramada arka koltukların altına hortum çekildiği tespit edildi. Nefes alınması için çekilen hortumu takip eden ekipler Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi koyulduğu belirlendi.

KIRKLARELİ'NDE 6 GÖÇMEN YAKALANDI; 4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Öte yandan Kırlareli'nde ise polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 1 kamyonet ve 3 aracı durdurup arama yaptı.

Cip koltuğunun altında kaçmaya çalıştılar Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurmuşlar

Aramalarda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil balıkçı dükkanına böyle daldı! İşte o anlar...
25.05.2024Cumartesi
İZLE I Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi ziyarete açıldı!
25.05.2024Cumartesi
İZLE I Sinop’ta tefecilik yapan suç örgütü çökertildi!
25.05.2024Cumartesi
İZLE I Manisa'da feci kaza: Araç sürücüsü yanarak can verdi, 8 kişi yaralı
25.05.2024Cumartesi
Antalya'da otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü 1 kayıp
25.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber geldi! Hastanede... 00:30
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber geldi!
25.05.2024Cumartesi
Samsun’da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü 01:20
Samsun'da vahşet
25.05.2024Cumartesi
Yer: Diyarbakır... Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü’ operasyonu! O anlar kamerada 01:35
Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu
25.05.2024Cumartesi
İZLE I Manisa’da feci kaza: Araç sürücüsü yanarak can verdi, 8 kişi yaralı 01:41
Feci kaza: Araç sürücüsü yanarak can verdi!
25.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA