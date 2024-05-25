İZLE I Cip koltuğunun altında kaçmaya çalıştılar! Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurmuşlar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı. Yapılan aramada arka koltukların altına hortum çekildiği tespit edildi. Nefes alınması için çekilen hortumu takip eden ekipler Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi koyulduğu belirlendi.

KIRKLARELİ'NDE 6 GÖÇMEN YAKALANDI; 4 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Öte yandan Kırlareli'nde ise polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 1 kamyonet ve 3 aracı durdurup arama yaptı.

Aramalarda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.