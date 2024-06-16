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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 00:06

İZLE I Bursa’da 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada!

Bursa’da hızla gelen otomobil, yolcuları taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu camdan fırlarken, 10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük sanayi 9.Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Doğan idaresindeki 16 BAD plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken, 'Dur' tabelasına uyumayan Mustafa Kıvrak idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yanda, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.

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