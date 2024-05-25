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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 21:42 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 21:42

İZLE I Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye çağrılıp, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Burdur Devlet Hastanesi'nde saatlerinde Diyaliz Bölümünde tedavi olan ve taburcu edilen birçok hasta akşam saatlerinde rahatsızlanarak aynı hastanenin acil servisine başvuruda bulundu. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından hastalar ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Olay yeri inceleme ekipleri diyaliz bölümünde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Valilikte oluşturulan kriz masasında Vali Türker Öksüz ve İl Sağlık Müdürü Murat Erk'in katıldığı durum değerlendirme toplantısının yapıldığı ve konu ile ilgili resmi açıklamanın, toplantının ardından Burdur Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Rahatsızlanarak hastaneye başvuran hasta yakınlarından Zeynep Ceylan, "Yengemi getirdik hastaneye. Rahatsızlanınca beni aradı. Bende yardımcı olmak amacıyla buraya geldim. Şimdi Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah diyalize gelmişti. Diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlanmış. Konuşma sıkıntısı yaşıyordu belirtisi öyleydi. Biz de diğer hastalar gibi buraya geldik. Buradan da çevre hastanelere sevk ediyorlar. Hastamızın durumu iyi bilinci açık çok şükür. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

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