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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:49 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 20:49

İZLE I Bahçelievler’de seyir halindeki araca silahlı saldırı anı!

Bahçelievler’de bir şahıs, seyir halindeki araca ateş açarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarken saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte o anlar...

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Balaban Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli şahıs, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KHF 544 plakalı araca silahla ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli kayıplara karıştı. Olayda yaralandığı öğrenilen otomobil sürücüsü ise aracı sokakta bırakıp yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sokak, güvenlik şeridi ile kapatılırken aracın camları kurşunlama sebebiyle zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Yaşanan silahlı saldırı ise sokak üzerindeki bir binanın güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

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