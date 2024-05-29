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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 21:46 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 21:46

İZLE I Ankara'da vahşet: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendi hayatına da son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi 852. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., tabancayla kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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