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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:31

İZLE I Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil balıkçı dükkanına böyle daldı! İşte o anlar...

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir balıkçı dükkanına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ATA 703 plakalı Peugeot marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak balıkçı dükkanına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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